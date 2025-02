Bittere Diagnose für Kombiniererin: Kreuzbandriss bei Cindy Haasch

Bittere Diagnose für Cindy Haasch: Die Kombiniererin WSC Ruhla hat sich bei ihrem Sturz am Samstag beim Weltcup in Otepää einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV). „Es ist ein großer Schock für mich und schmerzt sehr in der Seele. Aber mein Blick ist bereits auf die Operation und anschließende Reha gerichtet. Ganz nach dem Motto: nach dem Fallen wieder aufstehen und von vorne beginnen“, wurde Haasch in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert. Nach der Rückkehr am Montag von Estland nach Deutschland war sie in München umfänglich untersucht worden, die Operation ist für kommenden Montag geplant.