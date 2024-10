"Es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben sehr hart gearbeitet und werden weiter mit unserer Mannschaft hart arbeiten, so dass wir den Bock umstoßen", sagte Enochs. "Wir sind auf einem guten Weg und ich bin mir sicher, dass wir gegen Nürnberg auswärts eine Chance haben, was zu holen."