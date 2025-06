Die Einschätzung der Bedeutung eines gut ausgebauten Filialnetzes hängt der Umfrage zufolge stark vom Alter der Befragten ab. "Das Filialnetz hat bei den jüngeren Menschen zwischen 16 und 29 Jahren deutlich an Bedeutung verloren", sagte Rohleder. In dieser Altersgruppe ist nur noch jedem Dritten (37 Prozent) wichtig bei der Bankauswahl, dass viele Bankfilialen schnell erreicht werden können. Bei den über 65-Jährigen sind es hingegen 71 Prozent. "Es gibt wenige Themen, wo die Unterschiede zwischen den Alterskohorten so ausgeprägt sind wie bei der Bedeutung des Filialnetzes."