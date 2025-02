Bitkom-Umfrage: Mehrheit der Deutschen fürchtet sich vor Cyberangriffen

Private und staatliche Angreifer

"Deutschland wird täglich digital angegriffen", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Die Grenzen zwischen Cybercrime und hybrider Kriegsführung, zwischen privaten und staatlichen Akteuren verliefen inzwischen fließend. "Die Bedrohungslage wird sich verschärfen, wir müssen deshalb unsere nationale Sicherheit sowohl klassisch als auch im digitalen Raum stärken – in Behörden und der Verwaltung, aber auch in kritischer Infrastruktur und in den Unternehmen."