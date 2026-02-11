Bitkom-Umfrage: Deutsche Firmen sind schlecht auf den Ernstfall vorbereitet

Neben den technischen Defiziten tappen viele Firmen auch bei der Personalplanung im Dunkeln. Sollte es zu einem Bündnisfall oder einer größeren Krise kommen, müssten viele Beschäftigte ihren Dienst bei der Bundeswehr oder im Zivilschutz antreten. Den Unternehmen fehlt hierzu jedoch weitgehend der Überblick: Nur 20 Prozent wissen, wie viele ihrer Angestellten im Ernstfall von der Bundeswehr eingezogen würden; beim Zivilschutz sind es lediglich 30 Prozent, die Bescheid wissen. Im Durchschnitt rechnen die Unternehmen damit, dass etwa 9 Prozent ihrer Belegschaft in einem solchen Szenario ausfallen würden – eine logistische Herausforderung, auf die sich kaum ein Betrieb konkret vorbereitet hat.