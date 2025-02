Populäre KI-Tools

Zu den KI-Funktionen, die besonders nachgefragt sind, gehören Sprachassistenten wie Siri oder der Google Assistant sowie KI-Chatbots wie ChatGPT oder Google Gemini. Populär ist auch der "magische Radierer" in der Foto-App, mit dem man unerwünschte Details auf einem Bild spurlos verschwinden lassen kann. Nachgefragt wird auch die KI-Suche in Bildern, wie sie beispielsweise von Google mit "Circle to Search" angeboten wird. Dabei kann man eine Internetsuche nach etwas starten, das gerade auf dem Display zu sehen ist - indem man es einfach nur mit einer Fingerbewegung einkreist.