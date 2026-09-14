Bitkom-Studie: Mehrheit der Unternehmen nutzt KI – Bedenken bleiben

Berlin - Künstliche Intelligenz ist endgültig im Alltag der deutschen Wirtschaft angekommen. Erstmals setzt mit 57 Prozent die Mehrheit der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern hierzulande entsprechende Technologien ein - fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren. Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. In der Umfrage äußern die Firmen aber auch Sorgen über die Schattenseiten, die sie mit KI verbinden: Jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) fürchtet mittlerweile, durch KI die eigene Existenz zu verlieren, und eine wachsende Zahl an Betrieben fühlt sich durch europäische Regulierungsvorgaben ausgebremst.