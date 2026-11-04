Bitcoin & Co.: Kryptomarkt reagiert gelassen auf Wahlerfolg der Demokraten

New York/Washington - Der Kryptomarkt hat weitgehend unbeeindruckt und gelassen auf den Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen (Midterms) reagiert. Entgegen mancher Befürchtungen blieb ein Kursrutsch aus: Zwar fiel der Kurs des Bitcoin nach den ersten Hochrechnungen unter 76.000 US-Dollar, legte dann aber sogar leicht zu und kletterte wieder in Richtung der Marke von 78.000 US-Dollar. Auch führende Digitalwährungen wie Ether, Solana oder der Binance-eigene Token BNB verzeichneten moderate Kursgewinne.