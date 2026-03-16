Zum Bistum Fulda gehören derzeit 317.416 Katholiken (Stichtag ist der 31. Dezember 2025). Das geht aus der neuen Statistik hervor, welche das Bistum am Montag veröffentlichte. Die Zahl der Kirchenaustritte fällt mit 4975 im Vorjahresvergleich zwar geringer aus, in dem 5345 Austritte verzeichnet wurden. „Insgesamt verhält sich die Tendenz aber weiterhin rückläufig, auch aufgrund des demografischen Wandels“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums.