Bistum Eichstätt: Ermittlung zu vermuteter Sexualstraftat in Kita eingestellt

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen eine Kindergarten-Kraft im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz wegen einer "mutmaßlich sexualbezogenen Straftat" sind eingestellt worden. Die Ermittlungen hätten die Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs bei einem Kindergartenkind in keinster Weise bestätigt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf Anfrage mit. Weitere Details nannte sie unter Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht. Zuvor hatte das Bistum Eichstätt die Öffentlichkeit über die Einstellung des Verfahrens informiert.