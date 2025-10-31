Bistum Eichstätt: Ermittlung zu vermuteter Sexualstraftat in Kita eingestellt

Ermittlungen liefen seit Juli - verdächtige Person stritt alles ab

Im Juli hatte das Bistum Eichstätt die Kindergarten-Kraft vorläufig freigestellt und Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden aufgenommen. Grund war der Verdacht auf eine Straftat an Kindern, wie das Bistum damals mitteilte. Die verdächtigte Person - zu Geschlecht und Alter wurden bewusst keine Angaben gemacht - bestritt die Vorwürfe. Auch andere nähere Angaben zu dem Fall, etwa zu mutmaßlich Betroffenen, machte das Bistum nicht. In Bayern gibt es landesweit zahlreiche Kitas in kirchlicher Trägerschaft.