Hinter Hecken versteckt hat das Gebäude des ehemaligen Kiosk Brotzeit, in der Bahnhofstraße, in den vergangenen beiden Jahren sein Dasein gefristet. Im Fenster hing bis zuletzt ein Zettel mit den Worten: „Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen. Wir sagen Danke.“ Das Objekt war nach seiner Schließung Stück für Stück in Vergessenheit geraten. So ist es auch kaum verwunderlich, dass sein Abriss von vielen Suhlern unbemerkt geblieben ist.