Buchdorf - Ein Kind ist im Landkreis Donau-Ries in Bayern von einem Hund mehrfach ins Gesicht und in den Kopf gebissen und schwer verletzt worden. Per Rettungshubschrauber wurde der vierjährige Junge in eine Kinderklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ob das Kind lebensgefährlich verletzt wurde, war einem Polizeisprecher zunächst nicht bekannt.