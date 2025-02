In den Wäldern herrscht seit Mitte Januar Schonzeit, doch die Natur folgt ihr eigenen Regeln. Das Wolfsgesetz gilt im Kapitalismus wie im Sozialismus. So ist am späten Wahlabend, als in Berlin politisch die Fetzen flogen, im Unterschönauer Hellenbach ein junges Wildtier gejagt und gerissen worden. Denn am Ende hatte das junge Hirschkalb gegen seinen Angreifer keine Chance. Der hatte es schon gepackt und in seinen Fängen. „Es hat zunächst entkommen können, da hat die Kraft ausgereicht“, sagt Klaus Günther. Dann habe das Raubtier vermutlich vom Hang angesprungen und das ungleiche Kräftemessen war beendet.