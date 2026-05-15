Biss kann tödlich sein: Giftige Kobra hält südfranzösische Kleinstadt in Atem

Ein Einwohner hatte die Kobra gesichtet und fotografiert, woraufhin der Bürgermeister das abgebildete Reptil identifizieren ließ. Seitdem ist man im Rathaus überzeugt, dass man es mit einer hochgefährlichen Kobra zu tun hat. Bei der Jagd nach der Schlange setzte die Feuerwehr auch eine Drohne ein und durchkämmte die Gärten. "Seien Sie versichert, dass wir alles tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten", teilte die Stadtverwaltung mit.