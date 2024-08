Die Münchnerin Stegmann ist die erste bisexuelle "Bachelorette", die in dem Dating-Format einen Mann oder eine Frau sucht. "Ich war da völlig offen, was Männer oder Frauen angeht - 50:50." Sie wollte sich demnach nicht auf das Geschlecht fokussieren, "sondern auf die Frage, was ist das für ein Mensch?", sagte sie. "Ich freu mich natürlich, dass ich so viele Menschen erreichen kann. Ich möchte in meinem Leben was erreichen und Menschen was mitgeben und diese Rolle auch nutzen, um Menschen was Positives mitzugeben."