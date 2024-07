Bischof in Südthüringen: Kramer sucht das Gespräch vor Ort

Im Kirchenkreis Meiningen findet zum Auftakt des Besuchsprogrammes am Dienstag, 20. August, eine Begegnung mit Jugendlichen aus den Jungen Gemeinden der vier Kirchenkreise im Gemeindehausgarten am Mittleren Rasen statt. Am 22. August will der Bischof in der Mittagszeit das Evangelische Gymnasium (EVG) Meiningen besuchen. Am Freitag gibt es ein gemeinsames Frühstück mit dem kirchlichen Würdenträger im Gemeindehaus am Mittleren Rasen. Es beginnt um 8.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Gemeindebüro der Kirchengemeinde Meiningen anmelden.