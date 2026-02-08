Bis zu zehn Jugendliche: Rassistische Gesänge zu LAmour toujours in Niederbayern

Fürstenzell (dpa/lby) - Eine Gruppe von Jugendlichen soll an einem Bahnhof in Niederbayern rassistische Gesänge zum Lied "L'Amour toujours" angestimmt haben. Außerdem haben sich die Jugendlichen anschließend in einer Regionalbahn weitere verbale Entgleisungen geleistet, wie die Polizei mitteilte. Bis zu zehn Jugendliche sollen die rassistischen Texte in Fürstenzell (Landkreis Passau) am Samstagabend skandiert haben. Die Polizei bittet jetzt um Foto- oder Videoaufnahmen von den Vorkommnissen.