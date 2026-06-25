Bis zu 42 Grad möglich Zahl hitzebedingter Rettungseinsätze steigt

Würzburg (dpa/lby) - Erschöpfung, Flüssigkeitsmangel oder Schwindel: An Hitzetagen haben auch die Rettungskräfte und Krankenhäuser in Bayern mehr zu tun. "Mehr Menschen brauchen hitzebedingt unsere Hilfe wegen Sonnenstich, wegen Hitzeschlag", erklärte Claire Kolodinski vom Bayerischen Roten Kreuz in München. Das treffe nicht nur Alleinlebende, Ältere oder Pflegebedürftige. "Es sind jetzt auch mehr Menschen an Seen. Dann passieren dort natürlich auch Unfälle, im Wasser oder dann auch eben der Hitzeschlag."