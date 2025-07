Ebenfalls vor Starkregen wird ab dem Nachmittag in Sachsen-Anhalt im Landkreis Wittenberg und in Dessau-Roßlau sowie in Teilen von Anhalt-Bitterfeld, dem Jerichower Land und Stendal gewarnt. In Thüringen besteht eine Warnung für das Altenburger Land und Teile des Landkreises Greiz.