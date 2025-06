Erfurt (dpa/th) - Hitze steht den Menschen in Thüringen in den nächsten Tagen bevor. Während die Temperaturen am Montag noch um die 30 Grad liegen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche bis zu 38 Grad. Die Nächte bieten dafür Abkühlung und Gelegenheit zum Durchlüften.