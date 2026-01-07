Bis zu 33 Kilometer lang: Stau wegen Blockabfertigung - Polizei stoppt Lkw auf Abwegen

Rosenheim (dpa/lby) - Wegen eines langen Lastwagenstaus an der Grenze zu Österreich hat die Polizei im Süden Bayerns Sattelzüge zurück auf die Autobahn schicken müssen. Weil auf der Inntalautobahn nach einem Lkw-Fahrverbot am Dreikönigstag nur bis zu 300 Lastwagen pro Stunde unterwegs sein durften, sei der Stau am Mittwochmorgen auf bayerischer Seite bis zu 33 Kilometer lang gewesen, teilte die Polizei mit. Viele Fahrer versuchten deshalb, den Stau über Gemeinden an A8 und A93 zu umfahren - trotz entsprechender Verbote.