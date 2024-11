Am Freitag sollen die Schneefälle bis Mittag laut DWD zunächst auch in den Alpen abklingen. Am Abend sei von Nordwesten her wieder mit Schneeschauern zu rechnen. Auch am Samstag könne es im Osten Bayerns letzte Schneeschauer geben, danach seien auch längere sonnige Abschnitte möglich - bevor es am Sonntag deutlich milder werde, mit Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad im Allgäu.