Bis zu 2,5 Millionen Euro: Drei Spitzenforscher aus Sachsen bekommen Millionenförderung

Dresden (dpa/sn) - Jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro bekommen drei sächsische Spitzenforscher von einem Förderprogramm der EU für Wissenschaftspioniere. In der jüngsten Auswahlrunde der "Advanced Grants", einem Forschungspreis des Europäischen Forschungsrats (ERC), haben sich zwei Wissenschaftler aus Dresden und eine Forscherin aus Leipzig mit ihren Projekten durchgesetzt, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.