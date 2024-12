München (dpa/lby) - In weiten Teilen Bayerns ist in der ersten Wochenhälfte mit mildem und wechselhaftem Wetter zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dank milder Meeresluft, die in den Freistaat strömt, tagsüber oft zweistellige Höchstwerte - mit bis zu 15 Grad am Donnerstag im Alpenvorland. Frost und Glätte drohen demnach nur vereinzelt in den Nächten.