Sternfahrt mit elf Demozügen geplant

Auf insgesamt elf Demozügen wollen die Radler am Sonntag aus verschiedenen Richtungen in die Münchner Innenstadt fahren - teils mit Startpunkten in Augsburg oder Rosenheim. Die Abschlusskundgebung ist am Nachmittag am Königsplatz geplant. Wegen der Sternfahrt dürfte es auf vielen Routen in und um München zeitweise zu Verzögerungen kommen.