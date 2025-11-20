Rund um Leipzig scheint besonders häufig die Sonne, und auch sonst bleibt es heiter und trocken. In der Nacht wird es jedoch erneut sehr kalt: minus 3 bis minus 8 Grad, unter Schneedecken sogar bis minus 10. Am Samstag steigen die Temperaturen leicht auf bis zu 4 Grad. In den Nächten wird es mit bis minus 7 Grad etwas weniger frostig.