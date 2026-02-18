In den kommenden Tagen bis Ostern wollen nur 3,6 Prozent der Thüringer auf bestimmte Genüsse verzichten. Das ist gemessen an den Menschen, die sich bundesweit am Fasten beteiligen, weniger als ein Drittel. Dies geht aus einer Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa-Consulere im Auftrag der Mitteldeutschen Kirchenzeitungen „Glaube+Heimat“ und „Der Sonntag“ hervor. Demnach gaben bundesweit 13 Prozent der rund 2000 Befragten an, dass sie fasten. 79 Prozent der Deutschen sagten, dass sie nicht fasten, der Rest der Befragten enthielt sich einer Aussage.