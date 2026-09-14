Bis Landtagswahl 2029 Thüringer Regierungschef will "AfD-Code" knacken

Der 49-Jährige sagte zum Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Deutschland habe mit voller Wicht eine gesellschaftliche Veränderung getroffen, die unter der Oberfläche schon sehr lange geschwelt habe. "Es ging auch um Frust, auch gegenüber der Politik in Berlin", sagte Voigt. Wenn knapp 44 Prozent der Menschen eine gesichert rechtsextreme Partei wählten, dann gehe es um mehr als ein Kommunikationsproblem der Bundesregierung. "Die AfD wurde in Sachsen-Anhalt als Partei der Hoffnung." Die Probleme liegen seiner Meinung nach tiefer. "Es geht um die Frage: Fühlen sich die Menschen mit ihren Lebensentwürfen noch gesehen, gewürdigt und ernst genommen?"