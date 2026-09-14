Bis Landtagswahl 2029 Thüringer Regierungschef will "AfD-Code" knacken

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt will bis zur nächsten regulären Landtagswahl 2029 mit dem Prinzip Hoffnung durch Ergebnisse der AfD entgegentreten. "Ich bin mir sicher: Bis 2029 knacken wir in Thüringen den Code der AfD", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der "Zeit". Die AfD stifte Hoffnung durch Abgrenzung, erläuterte Voigt das, was er AfD-Code nannte. Diese Partei verspreche allen alles, sie sei überall präsent, und sie erzähle Politik so, dass sie mehr Leute erreiche als andere Parteien. "Unsere Antwort kann nur lauten: Hoffnung durch Ergebnisse", betonte Voigt.