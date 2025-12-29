Am Montagabend (29. November) ist kurzfristig bekannt geworden, dass in Themar die Trinkwasserversorgung abgestellt werden muss. Betroffen sei davon die Stadt Themar (ohne Ortsteile). Das Trinkwasser werde vorraussichtlich in der Zeit zwischen Montag, 29. Dezember, 24 Uhr bis Dienstag, 30. Dezember, 15 Uhr, abgestellt. Hintergrund dieser Maßnahme seien dringende Reparaturen an der Hauptwasserleitung, heißt es in der Meldung, die über die Facebook-Seite der Stadt geteilt wurde.