Brillen Fielmann hat in diesen Tagen allen Grund zum Feiern: Seit 20 Jahren ist das Augenoptikunternehmen in der Georgstraße 24 in Meiningen zu Hause und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe in der Stadt und im Umland entwickelt. Nur für wenige Monate musste die Filiale im vergangenen Jahr ihren angestammten Platz verlassen. Während der umfangreichen Umbauarbeiten zog das Team vorübergehend in ein Ladengeschäft am Marktplatz. „Es war eine kurze Unterbrechung“, blickt Filial- und Niederlassungsleiterin Kathleen Geiger zurück. Sie selbst kennt das Unternehmen wie kaum eine andere, arbeitet seit mittlerweile 30 Jahren bei Fielmann – und damit praktisch seit Beginn ihrer beruflichen Laufbahn.