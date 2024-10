Warum ist das wichtig? Die Stadtverwaltung in Suhl möchte gerne mehr für den Radverkehr tun. Dazu muss sie wissen, wo die Radfahrenden der Schuh besonders drückt. Bereits jetzt trifft sie sich regelmäßig mit den Aktiven des ADFC, um zunächst kleine Verbesserungen anzuschieben. Sichtbar sind bereits die Öffnung einiger Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr An der Hasel, der Durchstich zwischen Schleusinger Straße und Neubauer-Straße sowie die Bordabsenkungen am Bahnhofstunnel und am Rimbachhügel. Aber es ist noch viel zu tun. Letztendlich wartet Christine Pönisch zufolge ein fast fertig gestelltes Radverkehrskonzept auf Umsetzung. Wer noch mitmachen will beim beim ADFC-Fahrradklima-Test: