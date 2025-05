Bis 30. Juni: Fördermittel für Rad- und Wanderwege

Zu den bezuschussten Projekten, die im Jahr 2025 vorangetrieben werden sollen, zählen beispielsweise die Sanierung einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Hasel in Steinbach-Hallenberg, die Ausstattung des Radweges zwischen Solz und Melkers, die Planungsleistungen zum länderübergreifenden Radweg von Kaltennordheim nach Tann, das Aufstellen eines Versorgungsautomaten auf der Hohen Geba, die touristische Aufwertung der Rastplatzes Buchborn in Floh-Seligenthal, die Beschilderung und Ausstattung von Rad- und Wanderwegen in der Gemeinde Grabfeld oder die Errichtung einer Trekkingstation an den überregionalen Wanderwegen „Rhön-Rennsteig“ und „Rennsteig-Dolmar“ in der Gemeinde Kühndorf. Weitere Projekte drehen sich um die Beschilderung von Rad- und Wanderwegen sowie die Installation von Sitzgelegenheiten in verschiedenen Städten und Gemeinden des Landkreises. Die Antragsfrist für das Folgejahr 2026 endet am 30. Juni . Die Richtlinie und das Antragsformular sind auf der Homepage des Landratsamtes www.lra-sm.de unter Tourismus, Sport und Kultur, Tourismus im Landkreis zu finden.