Ein kleiner Schuhkarton kann Großes bewirken: ein Lächeln schenken, Hoffnung wecken und einem Kind zeigen, dass jemand an es denkt. Genau darum geht es bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die auch in diesem Jahr Kindern in Osteuropa eine Freude bereiten möchte. Dafür werden Menschen gesucht, die mit einer kleinen Geste Großes bewirken wollen. Ein Kuscheltier, bunte Stifte, ein warmes Kleidungsstück oder ein persönlicher Weihnachtsgruß – oft sind es gerade die einfachen Dinge, die Kinderherzen höherschlagen lassen.