Birxer Wanderung und Konzert: Vorfreude bei den Fans der Highland Games

Birxer Wanderung und KonzertVorfreude bei den Fans der Highland Games
Maximilian Pankalla 08.06.2026 - 17:16 Uhr
Die Vorfreude auf die Rhöner Highland Games wächst: Eine Genusswanderung und ein Benefizkonzert begeisterten jetzt schon Besucher in Birx. Bald starten die Games Nr. 10.
Ein erfolgreiches Veranstaltungswochenende voller Naturerlebnis, regionaler Verbundenheit und gelebter Gemeinschaft liegt hinter den Verantwortlichen der Rhöner Highland Games und ihren Kooperationspartnern. Mit der erstmals durchgeführten Rhöner Genusswanderung und dem anschließenden Benefizkonzert in der evangelischen Kirche Birx ist es gelungen, zahlreiche Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die Kirchengemeinde Birx zu leisten.
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Bereits im Vorfeld zeigte sich das große Interesse an der Veranstaltung. Die Genusswanderung war frühzeitig ausgebucht. Organisiert wurde die Veranstaltung unter der Leitung des Chefs der Rhöner Highland Games, Patrick Engelmann, gemeinsam mit regionalen Partnern und Unterstützern.
Unter dem Motto „Natur, Kultur und Geschmack“ führte die erstmals angebotene Genusswanderung durch einige der beeindruckendsten Landschaften der Rhön. Ausgangspunkt war Birx, das als höchstgelegenes Dorf Thüringens auch als „Dorf am Himmel“ bekannt ist. Von dort aus machte sich die Gruppe zu Fuß auf den Weg in Richtung Gestein und folgte dem Grünen Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Vorbei am historischen Grenzturm bot die Strecke nicht nur weite Ausblicke über die Rhön, sondern auch zahlreiche Einblicke in die Geschichte einer Region, die über Jahrzehnte von Grenzen geprägt war.
Anschließend führte die Wanderung durch das Schwarze Moor, eines der bekanntesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Der Lehrpfad und der Aussichtsturm ermöglichten besondere Einblicke in die einzigartige Moorlandschaft und eröffneten beeindruckende Ausblicke über die Rhön. Den Abschluss bildete das Dreiländereck, an dem Thüringen, Hessen und Bayern aufeinandertreffen. Für viele Teilnehmer war dieser Ort ein besonderer Höhepunkt des Tages. Gerade für eine Veranstaltung, die Menschen aus der gesamten Rhön zusammenbringt, symbolisiert das Dreiländereck die enge Verbundenheit der Region über Ländergrenzen hinweg. Von dort aus wurden die Wanderer schließlich mit dem Planwagen zurück nach Birx gebracht.
Ihrem Namen machte die Genusswanderung auch in kulinarischer Hinsicht alle Ehre. An insgesamt vier Stationen erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Verpflegungskonzept, das vom Team „Food and Beverage“, auf Rhöner Platt „Äss & Dränk“, entwickelt wurde. Statt einer klassischen Brotzeit stand dabei eine kleine kulinarische Weltreise im Mittelpunkt, bei der unterschiedliche Speisen und Geschmacksrichtungen miteinander kombiniert wurden.
Ergänzt wurde das Angebot durch regionale Partner, die mit ihren Produkten zum besonderen Charakter der Veranstaltung beitrugen. Mit dabei waren die Whisky Garage Rhön, das Weingut Lange aus Hammelburg sowie Pax Bräu. Für die kulinarische Planung waren Maarten und Nelleke aus dem Team ‚Äss & Dränk‘ verantwortlich. Beide zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden: „Wir wollten den Teilnehmern nicht nur die Schönheit der Rhön zeigen, sondern ihnen auch unterwegs immer wieder neue Geschmackserlebnisse bieten. Die Verbindung aus Natur, Gemeinschaft und Genuss kam bei den Gästen hervorragend an und hat das Konzept der Wanderung besonders gemacht.“
Den Abschluss des Tages bildete das Benefizkonzert in der evangelischen Kirche Birx. Ziel der Veranstaltung war die Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Erneuerung der Glockenanlage. Der gesamte Erlös aus Genusswanderung und Konzert kommt diesem Projekt zugute. Für die musikalische Gestaltung sorgten „Rostintakt“ sowie Yara und Max gemeinsam mit instrumentaler Begleitung an Orgel und Schlagzeug. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, Musik, Begegnungen und Gemeinschaft in besonderer Atmosphäre zu erleben.
Patrick Engelmann, organisatorischer Leiter und Chef der Rhöner Highland Games, zog ein positives Fazit: „Die große Resonanz hat uns sehr gefreut. Es ist schön zu sehen, wie Menschen aus Thüringen, Hessen und Bayern gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen und dabei gleichzeitig ein wichtiges Projekt unterstützen. Solche Veranstaltungen zeigen, was mit Engagement, starken Partnern und Gemeinschaft möglich ist.“
Auch im Team der Rhöner Highland Games fällt die Bilanz positiv aus. Auf die Frage, welche Bedeutung solche Veranstaltungen für die Entwicklung der Highland Games haben, erklärt Max Pankalla: „Solche Veranstaltungen schaffen Vorfreude und verbinden Menschen weit über den eigentlichen Veranstaltungstag hinaus. Besonders schön ist zu sehen, wie viele unsere Projekte inzwischen nicht nur vor Ort, sondern auch digital begleiten. „Schon früh gebe es Einblicke hinter die Kulissen und es sei zu erleben, wie Ideen Schritt für Schritt entstehen.
Nach dem erfolgreichen Wochenende richtet sich der Blick nun bereits auf das nächste große Ereignis. Vom 24. bis 26. Juli feiern die Rhöner Highland Games ihr zehnjähriges Bestehen. Das Herzstück der Rhöner Highland Games bilden seit jeher die Wettkämpfe. Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher wieder auf zahlreiche sportliche Herausforderungen freuen, bei denen Kraft, Ausdauer, Geschick und Teamgeist gefragt sind.
Besonders die Teamwettkämpfe prägen seit Jahren das Bild der Veranstaltung. Mannschaften treten in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an und stellen sich Aufgaben, bei denen oft weit mehr gefragt ist als reine Muskelkraft. Hier zählen Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und die Fähigkeit, auch unter Druck gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau das macht den besonderen Reiz aus. Während die Teams auf dem Spielfeld um jeden Punkt kämpfen, entsteht entlang der Wettkampfflächen eine mitreißende Stimmung. Zuschauer fiebern mit, feuern ihre Favoriten an und erleben hautnah, wie aus sportlichem Ehrgeiz packende Wettkämpfe werden.
Bereits der traditionelle Einmarsch der Mannschaften gehört jedes Jahr zu den Höhepunkten des Wochenendes. Wenn Teams in ihren Kilts gemeinsam die Arena betreten,Dudelsackmusik erklingt und die ersten Vorbereitungen beginnen, steigt die Spannung spürbar. Die Mischung aus Tradition, sportlichem Wettkampf und der besonderen Atmosphäre macht die Rhöner Highland Games seit Jahren zu einem Publikumsmagneten. Wer die Veranstaltung besucht, merkt schnell, dass es um weit mehr geht als um Sieg oder Niederlage. Es sind die Emotionen, der Teamgeist und die besondere Stimmung, die den Charakter des Wochenendes prägen.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Aktuelle Informationen und Einblicke veröffentlichen die Rhöner Highland Games regelmäßig über ihre Kanäle.