Die gute Nachricht kam in letzter Minute: Die Blond-Girls aus Reichenhausen und Mittelsdorf waren verzweifelt auf der Suche nach einem vierten Crewmitglied, nachdem eine von ihnen ihre Teilnahme an den Highland-Games 2025 in Birx abgesagt hatte. „Alle Aufrufe haben zunächst nicht gefruchtet“, sagt Silvana Künstner, und die Truppe war schon furchtbar traurig, am letzten Juli-Wochenende nicht um den Sieg kämpfen zu können. Dabei hatte die Reichenhäuserin mit Jasmin Lehmann, ebenfalls aus Reichenhausen, Romy Heim aus Mittelsdorf und Nancy Witzel 2023 unter den Frauenmannschaften den ersten Platz belegt und 2022 und 2024 den zweiten – ein echtes Favoritenteam also.