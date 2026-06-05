Birx: Musik für die Kirchenglocken

Damit soll die Kirchengemeinde in dem kleinen Rhöndorf unterstützt werden, das durch seine „Highland Games“ weithin bekannt wurde. Die Crew der Rhöner Highland Games – und damit eigentlich das ganze Dorf – lädt herzlich zu diesem besonderen Konzert in der Kirche ein. Für diese bemüht sich die Kirchengemeinde um die Erneuerung der Kirchenglocken. Die Glocken werden hier betrachtet als „ ein klingendes Stück Heimat, das unser Dorf seit Generationen begleitet und auch in Zukunft weit über die Rhön hinaus hörbar sein soll“, wie es von den Organisatoren heißt. Eingeladen wird in eine besondere Atmosphäre, „die Musik, Gemeinschaft und einen guten Zweck verbindet“. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Mit Essen und Getränken laden die „Highlandgamers“ zum Verweilen und Genießen ein. „Tradition trifft hier auf Gemeinschaft“, so️ die Initiatoren.