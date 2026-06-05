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  6. Musik für die Kirchenglocken

Birx Musik für die Kirchenglocken

Ein Benefizkonzert mit Live-Musik von „Rost in Takt“ sowie instrumentaler Umrahmung an Orgel und Schlagzeug ist am 6. Juni, 18 Uhr, in der Kirche Birx zu erleben. Wie kommt’s?

Birx: Musik für die Kirchenglocken
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Organist Max Wedjelek undSchlagzeugerin Yara bei einer Probe fürs Konzert in der Birxer Kirche, auf das sie sich schon sehr freuen. Foto: privat

Damit soll die Kirchengemeinde in dem kleinen Rhöndorf unterstützt werden, das durch seine „Highland Games“ weithin bekannt wurde. Die Crew der Rhöner Highland Games – und damit eigentlich das ganze Dorf – lädt herzlich zu diesem besonderen Konzert in der Kirche ein. Für diese bemüht sich die Kirchengemeinde um die Erneuerung der Kirchenglocken. Die Glocken werden hier betrachtet als „ ein klingendes Stück Heimat, das unser Dorf seit Generationen begleitet und auch in Zukunft weit über die Rhön hinaus hörbar sein soll“, wie es von den Organisatoren heißt. Eingeladen wird in eine besondere Atmosphäre, „die Musik, Gemeinschaft und einen guten Zweck verbindet“. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Mit Essen und Getränken laden die „Highlandgamers“ zum Verweilen und Genießen ein. „Tradition trifft hier auf Gemeinschaft“, so️ die Initiatoren.

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„Rost in Takt“ ist in Birx keine Unbekannte „Band, die aus Lust am Musizieren spielt“. Foto: Archiv/privat

Live-Musik von „Rost in Takt“ ist für Birx nichts Neues - bereits 2021 hatte die hessische Blasmusikgruppe, die „aus Lust am Musizieren spielt“, hier einen Auftritt. Claus Knacker ist Mitglied bei „Rost in Takt“, einer Formation von Blasmusikern aus Ehrenberg und Hilders. Die „Spaß-Combo“, wie er sie nennt, hat alles Mögliche im Repertoire. Ein Konzert vor fünf Jahren war als erster Gruß von Knacker – Neubürger in Birx – an die Dorfbewohner gedacht, aber von Anfang an auch als Möglichkeit, Spenden zu sammeln. Damals für die Hochwasserregion Ahrweiler.

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Diesmal geht es nun also um die Kirchenglocken im Dorf. Klara Yara (Schlagzeug) und Max (Orgel) werden Musik mit Orgel und Schlagzeug beisteuern. „Das können wir am besten“, sagen die beiden, die die Dorfgemeinschaft und das gemeinsame Tun in Birx sehr schätzen: „Hier packt jeder mit an.“ Dass viele zum Konzert kommen, hoffen auch sie sehr.