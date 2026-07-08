Dass der kleine Rhönort Birx immer wieder gut ist für Veranstaltungen, zu denen weit mehr Menschen kommen als im Dorf wohnen, ist bekannt – Stichwort Highland-Games, die immer am letzten Juli-Wochenende stattfinden. Ähnlich ist es beim Treffen der Oldtimerfreunde Dreiländereck, welches Fahrer und Fans historischer Automobiltechnik anzieht – und das weit über die Rhön hinaus. Jetzt war es wieder soweit – von Freitag bis Sonntag fanden sich „Legenden auf Rädern“, deren Fahrer sowie Schaulustige rund ums Dorfgemeinschaftshaus ein: Um zu fachsimpeln, um sich beim Beisammensein in abendlicher Runde am eigens dafür eingerichteten Campingplatz kennenzulernen und um sich einfach unter Gleichgesinnten, welche die dieselbe Leidenschaft teilen, wohlzufühlen.
Birx in der Rhön Dreiländereck als Oldtimer-Hochburg
Tino Hencl 08.07.2026 - 15:13 Uhr