Dass der kleine Rhönort Birx immer wieder gut ist für Veranstaltungen, zu denen weit mehr Menschen kommen als im Dorf wohnen, ist bekannt – Stichwort Highland-Games, die immer am letzten Juli-Wochenende stattfinden. Ähnlich ist es beim Treffen der Oldtimerfreunde Dreiländereck, welches Fahrer und Fans historischer Automobiltechnik anzieht – und das weit über die Rhön hinaus. Jetzt war es wieder soweit – von Freitag bis Sonntag fanden sich „Legenden auf Rädern“, deren Fahrer sowie Schaulustige rund ums Dorfgemeinschaftshaus ein: Um zu fachsimpeln, um sich beim Beisammensein in abendlicher Runde am eigens dafür eingerichteten Campingplatz kennenzulernen und um sich einfach unter Gleichgesinnten, welche die dieselbe Leidenschaft teilen, wohlzufühlen.