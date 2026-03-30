Den Auftakt bildet am Samstag, 25. April, das traditionelle Birkenfelder Anradeln. Startpunkt ist das Backhaus im Hildburghäuser Ortsteil. Bereits ab 11 Uhr können sich die Teilnehmer anmelden, um 12 Uhr wird das Backhausfest eröffnet, bevor um 13 Uhr die geführten Rundtouren über 25 und zwölf Kilometer starten. Für Kinder gibt es eine Dorfrunde. Begleitet werden alle Touren von erfahrenen Guides des SV Werra 07. Die Strecken führen über naturbelassene Wege und sind daher nicht für Rennräder geeignet. Die Startgebühr beträgt drei Euro, eine Medaille ist inklusive.