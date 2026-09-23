Birding: Ikkimel-Video beschert Nabu mehr als tausend neue Follower

Berlin - Die Rapperin Ikkimel ist unter die Birder gegangen und hat dem Naturschutzbund (Nabu) Deutschland damit mehr als tausend neue Follower auf Instagram beschert. Der Nabu hatte diese Woche ein Reel veröffentlicht, der die Musikerin und ihr Team beim Vögelbeobachten zeigt. 1.250 neue Followerinnen und Follower seien durch den Clip dazugekommen, sagte eine Nabu-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Auf Instagram wurde das Video mittlerweile über 1 Million mal aufgerufen und hat über 85.000 Likes bekommen."