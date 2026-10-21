Bergwiesen liegen auch Rainer Blum am Herzen. Jahrelang hat er sich mit vielen anderen Nabu-und Naju-Mitgliedern für die Pflege des Flächennaturdenkmals „Am Hosenlatz“ in Zella-Mehlis engagiert, das seit 1990 unter Schutz steht, um die wertvollen und artenreichen Feucht- und Bergwiesen sowie die dort vorkommenden gefährdeten Pflanzenarten zu erhalten. Nur mit entsprechender Pflege hat der zum Teil sehr rar gewordene Bestand an seltenen Pflanzen eine Chance. Kräuter, Trollblumen, Arnika und Orchideen sind einige Vertreter, die bei sich ändernden Bedingungen verschwinden. Besonders unsachgemäße oder ungenügende Pflege kann die geschützten Arten verdrängen.