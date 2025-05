Seit Mai gelten in Deutschland neue Vorgaben für Bioabfälle, die kompostiert, vergärt oder mit anderen Stoffen gemischt werden. Das wirkt sich auch auf die lokale Entsorgung von Biotonnen aus. Laut Bundesumweltministerium (BMUKN) dürfen Bioabfälle, bevor sie aufbereitet werden, nun maximal 0,5 Prozent Kunststoffe enthalten – was auch für Verpackungen gilt, die nicht selten von Herstellern als abbaubar beworben werden, es aber nicht in jedem Fall auch tatsächlich sind. „Je weniger Fremdstoffe in den Bioabfall gelangen, desto besser kann daraus zum Beispiel hochwertiger Kompost entstehen“, so das BMUKN.