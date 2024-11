Biosphärentagung in Frankenheim Wie man nachhaltige Bildung macht

Einheitlicher Wille

„Die Tagung brachte Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammen und setzte neue Impulse für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Rhön. Der Austausch zeigte die große Bereitschaft aller Beteiligten, BNE als länderübergreifendes Konzept gemeinsam voranzutreiben und in der Region stärker zu verankern“, heißt es in einer Mitteilung. „Besonders die aktive Teilnahme und das Interesse an den Thementischen spiegelten die Bereitschaft wider, als Region neue Wege der Zusammenarbeit zu gehen. Die Diskussionen haben gezeigt: Gemeinsam kann das Biosphärenreservat Rhön zu einem Vorreiter in der Bildung für nachhaltige Entwicklung werden und den Grundstein für eine zukunftsfähige Region legen.“