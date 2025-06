Biosphärenreservat: Zwei Schauen: Wandel der Wiese und Betten und Berge

Noch bis zum 30. Juni präsentieren Studenten des Studiengangs Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar die Ergebnisse ihres Planungsprojekts mit dem Titel „Betten und Berge – Erbe und Tourismus im Thüringer Wald“. Die Ausstellung nimmt die Rennsteigregion mit Schmiedefeld am Rennsteig, Gehlberg und Oberhof in den Blick und kann täglich zwischen 9 und 17 kostenfrei im Informationszentrum des Biosphärenreservats, Brunnenstraße 1, in Schmiedefeld besichtigt werden.