„Wir freuen uns sehr, in unserem Netzwerk drei neue Partner begrüßen zu dürfen, welche sich für ein nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Angebot in der Region des Biosphärenreservats einsetzen“, betont Anke Mämpel, zuständig für das Partner-Netzwerk im Biosphärenreservat. „Wir wünschen uns gemeinsame Aktionen, eine kreative Zusammenarbeit sowie eine Förderung und Identifikation mit dem besonderen Natur- und Kulturraum, in dem wir leben und wirtschaften“, so Mämpel weiter.