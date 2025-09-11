Wildspezialitäten, Hirschbrüllen, Tierspuren entdecken, Pilze sammeln und vieles mehr steht auf dem Programm der Genusswochen vom 12. September bis 5. Oktober im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald. Über das umfangreiche Programm auch abseits von kulinarischen Genüssen informierte Reservatssprecherin Christina Sittig-Schubert. Die Biosphären-Partner haben bereits zum zehnten Mal neben leckeren Wildspezialitäten vielseitige Angebote für die ganze Familie zum Thema Wild und Wald zur Brunftzeit aufgelegt.
Biosphärenreservat Thüringer Wald Hirschbrüllen und Hirschrücken
Redaktion 11.09.2025 - 13:18 Uhr