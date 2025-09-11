Wildspezialitäten, Hirschbrüllen, Tierspuren entdecken, Pilze sammeln und vieles mehr steht auf dem Programm der Genusswochen vom 12. September bis 5. Oktober im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald. Über das umfangreiche Programm auch abseits von kulinarischen Genüssen informierte Reservatssprecherin Christina Sittig-Schubert. Die Biosphären-Partner haben bereits zum zehnten Mal neben leckeren Wildspezialitäten vielseitige Angebote für die ganze Familie zum Thema Wild und Wald zur Brunftzeit aufgelegt.