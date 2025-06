Welches dieser drei Tiere ist am schwersten – der Rotmilan, das Rhönschaf oder die Wildkatze? Wer hält unsere Landschaft offen? Und für wen wird Müll in der Natur schnell zur tödlichen Gefahr? Mit genau solchen Fragen rund um die tierischen Rhön-Bewohner startete der Lange Tag der Natur der Thüringer Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön auf der Streuobstwiese an der Propstei Zella – und wurde einmal mehr zu einem echten Highlight für große und kleine Naturfreunde.