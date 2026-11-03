Wie hat sich die Landschaft der Rhön über Jahrhunderte verändert? Was macht sie heute so besonders? Und wie kann ihr charakteristisches Gesicht trotz Klimakrise, Artenverlust und veränderter Landnutzung auch für kommende Generationen erhalten werden? Diesen Fragen widmete sich die länderübergreifende Biosphärentagung mit über 250 Teilnehmenden im Ulstersaal am Wochenende in Hilders. Ein besonderer Gast war Moorforscher und Naturschützer Prof. Dr. Michael Succow, der bereits am Vorabend bei der Filmvorführung „Wie geht Natur?! – Können wir die Welt verändern?“ persönlich mit dem Publikum ins Gespräch gekommen war.