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Biosphärenreservat Rhön Prominenter Naturschützer: Die Rhön ist ein Schatz

Lea Hohmann

„Ihr könnt euch glücklich schätzen, in einer so gesunden Landschaft zu leben!“ Diese Botschaft brachte der bekannte Naturschützer Michael Succow mit in die Rhön.

Biosphärenreservat Rhön: Prominenter Naturschützer: Die Rhön ist ein Schatz
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Im Anschluss an die Filmvorführung kam Prof. Dr. Michael Succow (Zweiter von links) gemeinsam mit Karl-Friedrich Abe, ehemaliger Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön (Zweiter von rechts), Reinhard Kolb, langjähriges Mitglied der HGON, Torsten Raab, Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön (links), und dem Publikum bei einer Podiumsdiskussion ins Gespräch. Foto: Lea Hohmann

Wie hat sich die Landschaft der Rhön über Jahrhunderte verändert? Was macht sie heute so besonders? Und wie kann ihr charakteristisches Gesicht trotz Klimakrise, Artenverlust und veränderter Landnutzung auch für kommende Generationen erhalten werden? Diesen Fragen widmete sich die länderübergreifende Biosphärentagung mit über 250 Teilnehmenden im Ulstersaal am Wochenende in Hilders. Ein besonderer Gast war Moorforscher und Naturschützer Prof. Dr. Michael Succow, der bereits am Vorabend bei der Filmvorführung „Wie geht Natur?! – Können wir die Welt verändern?“ persönlich mit dem Publikum ins Gespräch gekommen war.

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Besonderer Auftakt mit einem Urgestein

„Eure Heimat ist ein Schatz, ihr könnt euch glücklich schätzen, in einer so gesunden Landschaft zu leben!“ Diese Botschaft von Michael Succow zog sich wie ein roter Faden durch die beiden Veranstaltungstage. Denn die Rhön ist weit mehr als eine schöne Landschaft. Sie ist Lebensraum, Wirtschaftsraum und Heimat. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist über viele Jahrhunderte durch das Zusammenspiel von Mensch und Natur entstanden. Diese besondere Kulturlandschaft zu verstehen, wertzuschätzen und zugleich zukunftsfähig weiterzuentwickeln, stand im Zentrum der Fachtagung.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion am Donnerstagabend. Von links: Reinhard Kolb, Torsten Raab, Michael Succow und Karl-Friedrich Abe. Foto: Lea Hohmann

Bereits am Vorabend der Tagung war der Ulstersaal mit rund 100 Besuchern gut gefüllt – gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Wie geht Natur?! – Können wir die Welt verändern?“, der zentrale Stationen im Leben und Wirken von Prof. Dr. Michael Succow nachzeichnet. Schon am Donnerstagvormittag hatte der Film bei einer Vorführung für Schulklassen großen Anklang gefunden. Historische Aufnahmen und filmische Einblicke zeigen, wie aus Visionen konkretes Handeln für den Schutz wertvoller Naturlandschaften entstehen kann.

Karl-Friedrich Abe, ehemaliger Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön (links) gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Succow. Foto: Lea Hohmann

Im Anschluss an die Filmvorführung kam Michael Succow gemeinsam mit Karl-Friedrich Abe, ehemaliger Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, Reinhard Kolb, langjähriges Mitglied der HGON, Torsten Raab, Leiter der hessischen Verwaltungsstelle, und dem Publikum bei einer Podiumsdiskussion ins Gespräch. Persönliche Erfahrungen, die Entwicklung des Naturschutzes in der Rhön sowie die Frage, wie Schutz, Nutzung und regionale Entwicklung auch künftig zusammengedacht werden können, standen dabei im Mittelpunkt. Der Abend bildete damit zugleich den thematischen Auftakt für die länderübergreifende Biosphärentagung am folgenden Tag.

Rhön gestern, heute und morgen

Durch das Programm führte Tim Frühling, bekannt als Moderator und Wetteransager des Hessischen Rundfunks. Am Vormittag richtete sich der Blick zunächst auf die historische Entwicklung der Rhön. Dr. Frank Verse vom Vonderau-Museum Fulda zeichnete die Besiedlung der Region von den Anfängen bis ins Mittelalter nach.

Wie wertvoll die Rhön ist, machte Prof. Dr. Michael Succow auch in der Podiumsdiskussion deutlich: Als eine der gesündesten Landschaften Deutschlands sei sie ein besonderer Schatz, den es zu schützen und für kommende Generationen zu erhalten gelte. Foto: Lea Hohmann

Auch Prof. Dr. Michael Succow brachte sich mit einem eigenen Vortrag in die Tagung ein. Darin beleuchtete er das Nationalparkprogramm der DDR und dessen Bedeutung als eine Grundlage für die Entstehung des heutigen länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Succow schlug zugleich eine Brücke von den historischen Anfängen des großflächigen Naturschutzes zur heutigen gemeinsamen Verantwortung für die Rhöner Natur- und Kulturlandschaft. Damit sorgte er für Gänsehautmomente und das Publikum dankte ihm mit Standing Ovations.

Abe: Landschaftsbild wandelt sich

Karl-Friedrich Abe, ehemaliger Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, zeigte den historischen Wandel des Landschaftsbildes durch die Landnutzung in der Thüringer Rhön und stellte Bezüge zu Bayern und Hessen her. Weitere Beiträge widmeten sich dem Arten- und Naturschutz im Wandel sowie Hutungen und Hutebäumen als charakteristischen Elementen der Rhöner Kulturlandschaft.

Durch das Programm führte Tim Frühling, Moderator und Wetteransager des Hessischen Rundfunks. Foto: Lea Hohmann

Am Nachmittag rückten aktuelle und zukünftige Herausforderungen stärker in den Vordergrund. Prof. Dr. Andreas Mengel von der Universität Kassel stellte das Landschaftsentwicklungskonzept für den hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön vor. Prof. Dr. Eckhard Jedicke von der Hochschule Geisenheim widmete sich dem Naturschutz in der Klimakrise und der Frage, was „Survival Ecology“ für das Biosphärenreservat Rhön bedeutet.

Gänsehautmomente und Standing Ovations beim Vortrag von Prof. Dr. Michael Succow. Die Worte des Naturschützers und Träger des Alternativen Nobelpreises bewegten das Publikum sichtlich und sorgten für einen der emotionalsten Momente der Tagung. Foto: Lea Hohmann

Mit „Hecken 2.0“ nahm Michael Diestel von Agrokraft die Renaissance eines Landschaftselements zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit in den Blick. Katharina Bach vom Landschaftspflegeverband Rhön-Grabfeld stellte zudem die „Schwammlandschaft Streu-Saale“ vor. Podiumsdiskussionen und Talkrunden boten Raum, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

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