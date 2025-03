Trotz 1400 Widersprüchen sowie einer Petition von 21 Bürgermeistern und zwei Landräten war die neue Verordnung für das Unesco-Biosphärenreservat am 1. Oktober 2024 in Kraft getreten. Die neue Thüringer Landesregierung will im Rahmen ihres 100-Tage-Programms den Dialog vor Ort mit den Kommunen und Landwirten weiterführen, um noch strittige Punkte der Verordnung auszuräumen.