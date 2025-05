Biosphärenreservat Rhön: Natur-Botschafter werden gesucht

„Wer schon einmal an einer Führung teilgenommen hat, weiß, dass hier hoch engagierte und lebensfrohe Menschen mit Herzblut ihre Region vorstellen. Dabei tauchen sie bei ihren erlebnisreichen Touren in die Natur und Kultur der Rhön ein. Wir als Thüringer Biosphärenreservatsverwaltung legen großen Wert darauf, dass auch weitere Interessenten die Einzigartigkeit der Thüringer Rhön den Gästen und Einheimischen vermitteln wollen“, so Ulrike Schade, Dienststellenleiterin der Thüringer Verwaltungsstelle. Sie betont: „Mit diesem zertifizierten und vom Thüringer Umweltministerium geförderten Ausbildungskurs wenden wir uns gezielt an all die Rhönerinnen und Rhöner, die mehr über die Region erfahren und vor allem mit viel Freude zeigen möchten.“