Biosphärenreservat Rhön: Mit dem Teufelsabbiss im Bunde

Die Weibchen des Goldenen Scheckenfalters legen im Frühjahr jeweils bis zu 300 Eier an der Blattunterseite der Teufelsabbiss-Pflanzen ab. Nachdem die Raupen im Sommer geschlüpft sind, leben sie gemeinsam in einem seidenen Gespinst und ernähren sich ausschließlich von den Blättern des Teufelsabbisses. Im Winter überwintern sie in ihrem Gespinst am Boden, bevor sie sich im Frühjahr verpuppen und ab Mai als Schmetterlinge schlüpfen. Dieser Kreislauf wiederholt sich jedes Jahr und zeigt, wie wichtig der Schutz der Futterpflanzen für den Fortbestand des Falters ist.